طقس البحيرة اليوم.. سطوع لأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة

شهدت محافظة البحيرة اليوم تحسنا ملحوظا في الطقس وسطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، كما ارتفعت درجات الحرارة بشتي نطاق المحافظة، وذلك عقب موجه الطقس السيء التي احتاجت عددا من محافظات الجمهورية الأيام الماضية.

سقوط أمطار على البحيرة

وكانت قد شهدت البحيرة الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية بها «إدكو، رشيد، المحمودية» بالإضافة إلى رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس في المحافظات.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمي 24 درجة مئوية والصغري 9 درجات مئوية، فيما زادت نسبة الرطوبة حيث بلغت 86%، ووصلت نسبة سقوط الأمطار إلى 2%، وذلك مع طقس مشمس وسطوع لأشعة الشمس بمدينة دمنهور.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد للأمطار

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار الغزيرة على مدار موسم الشتاء، حيث وجه بتوزيع المعدات لرفع مياه الأمطار من شوارع، مشددا على ضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأوضاع علي مدار الساعة، حيث يتم ربط غرفة العمليات الفرعية داخل المدن بالغرفة الرئيسية بالديوان العام لمحافظة البحيرة لاستقبال الشكاوى الواردة من المواطنين خلال فترة الطقس السيء وسقوط الأمطار.

يذكر أن محافظ البحيرة قد منح طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية يوم الأربعاء الماضي إجازة نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما منح أيضا نائب رئيس جامعة دمنهور طلاب الجامعة إجازة على أن تكون الدراسة أون لاين.