أخبار البحيرة اليوم.. افتتاح مساجد وغلق أكاديميات لتعليم التمريض

شهدت أخبار محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها افتتاح عدد 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده وشبراخيت والدلنجات، بتكلفه إجمالية بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه.

حملات إزالة للتعديات

وشنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير وإيتاي البارود، عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1630 م2.

غلق محلات مخالفة

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 318 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع 65 حالة بمركز ومدينة أبو حمص، و35 حالة بالدلنجات، وغلق 4 ورش لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الخاصة بمواعيد الغلق برشيد.

غلق أكاديميات تمريض

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتنفيذ حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدمنهور، حيث أسفرت عن تحرير عدد 20 محضرا على النحو التالي، 2 محضر لــ 2 أكاديمية لتعليم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدد 18 محضرا لمحلات متنوعة.

وأكد محافظ البحيرة، إن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم واتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع، حيث شهد قطاع التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور بتكلفة تتجاوز 13 مليون جنيه.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.