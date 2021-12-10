إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الكيلو 110 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة في أنحاء الجسم جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «حمدان محمد عبدالله 28 سنة مقيم الفيوم مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى كدمات متفرقة بالجسم، وخالد أحمد رجب 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد بخيت سيد 40 سنة مقيم الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج»، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.