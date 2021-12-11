مجلس النواب يستدعي وزير التعليم بسبب رابعة ابتدائي والثانوية الثلاثاء

يواجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، للردّ على أدوات رقابية موجهة له بين بيانات عاجلة وأسئلة برلمانية وطلبات إحاطة، حول أبرز مشاكل العملية التعليمية والمدارس من نقص في عدد المدارس في العديد من مناطق الجمهورية، وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين أيضًا وقضية تثبيت معلمي المسابقات أو ملف 36 ألف مدرس وسوء أحوال المعلمين.

منهج رابعة ابتدائي

كما يواجه وزير التعليم، الذي استدعاه مجلس النواب، منذ فترة ولكنه لم يتمكّن من حضور الجلسات السابقة طلبات إحاطة حول التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وأزمة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها.

ومن المقرر، أن تتضمن طلبات الإحاطة أيضًا إجراءات وزارة التعليم وخططها لمواجهة ظاهرتي التنمر في المدارس، وقضية مواجهة وسبب مكافحة تسرب الطلاب من المدارس.

الثانوية العامة

وتشهد الجلسات طرح أدوات برلمانية بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، ومناقشة عدد من حوادث التسممم ومشاكل الثانوية العامة.

كما تتضمن طلبات الإحاطة، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء التشعيب (رياضة/علوم)، واقتصاره فقط على (علمي/أدبي) بالثانوية العامة بدءًا من العام 2022/2023، وهو القرار الذي أثار جدلًا كبيرًا، بين أعضاء مجلس النواب.

قرار إلغاء التشعيب

وأبدى عدد من النواب غضبهم تجاه القرار، واصفين إياه بـ«غير المدروس والعشوائي»، وقد استدعى مجلس النواب وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، إلا أنَّه لم يستطع الحضور خلال الجلسات السابقة للنواب، وأصرّ عدد كبير من النواب على ضرورة استدعاءه، خاصة بعدما أثيرت عدد من القضايا خلال الفترة الماضية منها مكافحة الدروس الخصوصية في ظل قرار المالية تحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية «السناتر».

وأثارت قضية مناهج الصف الرابع الابتدائي وصعوبتها الجدل، وطالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب باستدعاء وزير التعليم بسبب قراراته الأخيرة.