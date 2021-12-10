وزير التعليم ينفي إلغاء الدراسة حتى 23 ديسمبر بسبب الطقس السيئ

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدل إلغاء الدراسة حتى 23 ديسمبر الجاري، خاصة بعد انتشار مجموعة من الشائعات تؤكد الإلغاء بالتزامن مع موجات الطقس السيئ خلال الساعات الأخيرة الماضية، والحديث عن متحور فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن إلغاء الدراسة مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي تعليمات للمدارس بتعطيلها.

شوقي: لا صحة لإلغاء الدراسة حتى 23 ديسمبر

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدل إلغاء الدراسة حتى 23 ديسمبر ظهر بعد انتشار رسالة صوتية على جروبات أولياء الأمور مفادها أنه سيتم تعطيل الدراسة، موضحا أن هذه المعلومات خاطئة وغير دقيقة على الإطلاق والوزارة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في المدارس بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وزير التعليم: حريصون على تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصحة لمواجهة كورونا

وتابع وزير التربية والتعليم أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موضحا أن الوزارة حريصة على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن مواجهة فيروس كورونا.

ونوه الدكتور طارق شوقي إلى أنه جرى التشديد على تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس ضد كورونا، كاستمرار عمليات التعقيم والتطهير للفصول المدرسية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة الاستعداد الجيد لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.

التعليم: لا توجد تعليمات بمنع رافضي الحصول على اللقاح من دخول الامتحانات

وأشار إلى أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن بمنع أي طالب رافض الحصول على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، موضحاً أن الطالب يحصل على لقاح كورونا بعد موافقة ولي أمر، مؤكداً على جميع المديريات التعليمية بضرورة البدء في أعمال تطعيم الطلاب بلقاح كورونا بالتنسيق مع الإدارات الصحية بعد تجميع 200 استمارة موافقة ولي الأمر.