طارق شوقي يوضح 3 أمور جدلية.. منها مناهج الإعدادي وتشعيب الثانوية العامة

تحت عنوان «توضيح لقضايا جدلية»، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحًا لـ3 من القضايا الجدلية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والقضايا الجدلية التي وضحها وزير التربية والتعليم نرصدها لكم كما يلي:

مناهج الإعدادية لن تتغير

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حدوث تغيير في مناهج المرحلة الإعدادية، وكتب «لن يحدث تغيير في مناهج المرحلة الإعدادية»، مضيفًأ: «موضوع كتيب وظائف المستقبل هو مجرد كتيب وليس منهجا جديدا كى يتعرف الطلاب على هذه الوظائف قبل اتخاذ قرار بعد الصف الثالث الإعدادي فيما إذا كانوا يودون الاستمرار في التعليم العام أم التعليم الفني».

صياغة مناهج الثانوي بعد إلغاء التشعيب

وتحدث «شوقي»، عن إلغاء التشعيب في الثانوية العامة العلمية قائلًا: «إلغاء التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة، يتم بعد إعادة صياغة المناهج وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والأدبي، وسوف نعلن تفاصيله وموقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم بعد بداية الترم الثاني لهذا العام».

عدم التطعيم لن يمنع الطلاب من أداء الامتحان

وأكد الوزير، أنه لن يتم منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول الامتحانات، موضحا: «لن يمنع أى طالب من تأدية الامتحان او الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا».

وأضاف وزير التربية والتعليم: «في نفس الوقت ننصح كل الطلاب من عمر 12 سنة فأكثر بالحصول على اللقاح بعد موافقة ولى الأمر».