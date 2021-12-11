إصابة 10 عمال بحادث انقلاب ميكروباص في العلمين أمام مارينا

أصيب، منذ قليل، 10 عمال إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة العلمين على الطريق الساحلي الدولي أمام قرية مارينا صن شاين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل مصابين حادث الميكروباص لمستشفى العلمين

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين، فور وقوع الحادث في الساحل الشمالي، اليوم السبت، إلى مستشفى العلمين النموذجي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارى توقع الكشوفات، والفحوصات الطبية عليهم، من أشعة وتحاليل.

الشرطة تنتقل لموقع حادث العلمين

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجارى الفحص والتحرى للتعرف على أسباب الحادث وملابسات وقوعه.