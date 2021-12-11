هل تزيد أسعار العمرة هذا العام بعد عودة الموسم؟.. غرفة السياحة تجيب

بعد طول انتظار، أعلنت السعودية نبأ سارا انتظره الكثير من الراغبين في أداء العمرة، بعودة الموسم رسميا، والسماح للمعتمرين من خارج السعودية لأداء المناسك، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار العمرة، حتى يستطيعون توفير الأموال اللازمة لحجز رحلة في شهر رجب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل عودة موسم العمرة مرة أخرى والأسعار التي تبدأ منها الرحلات، وفق حديث باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في مداخلة هاتفية لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

هل هناك زيادة في أسعار رحلات العمرة هذا العام؟

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن السعودية قد أعلنت فتح باب حجز رحلات العمرة من دول الخارج، وكان من بين تلك الدول مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها عند السفر أصبحت تزيد من تكلفة السفر للخارج، كما أن زيادة الخدمات على السفر والتنقل والإقامة التي يتم إجراءها للحد من انتشار فيروس كورونا قد تزيد من تكلفة رحلة العمرة على المواطن، موضحا أن هناك إجراءات إضافية أصبح من الضروري اتخاذها قبل السفر للعمرة، وتتمثل في الآتي:

إجراءات إضافية لرحلة العمرة بعد جائحة كورونا

- ضرورى حصول المسافر لأداء العمرة، على اللقاح المعترف به في دولة السعودية وهي «إسترازينكا، فايزر، جونسون آند جونسون، سينوفارم، سينوفاك، موديرنا» قبل السفر بفترة زمنية معينة.

- يجب أن يتم إجراء فحص قبل السفر للتأكد من عدم الإصابة بكورونا، كما يجب إجراء فحص آخر عند الوصول إلى هناك.

- إجراء فحص آخر عند المغادرة من السعودية بعد انقضاء رحلة العمرة.

شروط الإقامة في السعودية أثناء رحلة العمرة

- لابد أن تكون الإقامة في السعودية أثناء رحلة العمرة بشكل زوجي في الغرف.

- يجب اتباع التعليمات التي يتم إرشاد المعتمرين بها عند التحرك لأداء مناسك العمرة.

وعن عمليات النصب التي قد يتعرض لها المواطنين الراغبين في إجراء مناسك العمرة من جانب شركات السياحة، أضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المعروفة تلتزم بشكل كبير بتعليمات وقواعد وزارة السياحة، وفي هذا الموسم قد تظهر بعض الكيانات الوهمية التي لم تخضع لرقابة وزارة السياحة ولم يكن لديها تراخيص، لذلك يجب تجنب التعامل مع تلك الكيانات الوهمية والبحث عن العروض الوهمية التي تقدمها.