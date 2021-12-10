شركات السياحة تستعد لتوثيق عقود وكالة العمرة لحين صدور الضوابط

قال هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تطوير البوابة المصرية للعمرة لتوثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والسعودية إلكترونيا.

العقود الجديدة لموسم العمرة

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله اليوم إلى «مازن بن غازي»، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة ، للتعميم على الوكالات السعودية لتقوم بإعداد العقود الجديدة للعمرة لموسم 1443 هجريا بالنظام الإلكتروني، على أن تتضمن العقود بيانات الشركة المصرية في الصفحة المخصصة لذلك وأن تكون العقود موثقة من الغرفة التجارية كما جرت العادة فى هذا الشأن.

إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة

وأشار «أمين»، خلال الخطاب، إلى أن الغرفة تطالب اللجنة الوطنية للحج والعمرة بموافاتها ببيان محدث بكافة الوكالات السعودية العاملة فى العمرة والمفعلة على الأنظمة السعودية يتضمن اسم الوكالة السعودية باللغتين العربية والإنجليزية المسجل بوزارة الحج والعمرة فضلا عن رقم الترخيص وإيميل الشركة ورقم التليفون، لحين الإعلان عن الضوابط والقواعد المعمول بها لموسم العمرة الجديد من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية وحرصا على حسن سير العمل واتخاذ كافة السبل التى تضمن إنهاء إجراءات التوثيق بسهولة ويسر.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الحصول على تلك البيانات حاليا هام جدا وذلك حتى يتسنى للشركات المصرية فور الإعلان من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية، إرسال اسم الشركة وكلمة المرور إلى الوكالات السعودية حتى يتمكن الوكيل السعودي من الدخول على البوابة المصرية للعمرة واستكمال اجراءات توثيق العقود.

يشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة المصرية أعلنت أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سيعتمد الأسبوع المقبل الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 هجريا على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة كتوثيق عقود وكالة العمرة فور ظهور الضوابط .