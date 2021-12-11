خطاب إشادة من مصريين بإنجلترا لوزيرة الهجرة: فخورون بإنجازات بلدنا

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خطابًا من عدد من المصريين بالخارج، من أبناء أسوان، أعربوا خلاله عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام القيادة السياسية ووزيرة الهجرة بحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم والتواصل الدائم معهم، وتوفير الخدمات الصحية والقوافل الطبية بالمحافظة.

وأضاف السيد/ أحمد محمود، رئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، أنهم فخورون بما تقدمه مصر من خدمات لشعبها، والاهتمام بالتنمية والإنجازات في كل مكان، وصولا إلى النجوع والكفور.

وتابع السيد/ عبد الله هلال إبراهيم، نائب رئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، أن زيارة وزارة الهجرة والتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومؤسسة "صناع الخير" حملت رسائل إيجابية لأبناء أسوان بالتأكيد على وقوف الدولة في صف أبنائها.

مكرم تثمن تكامل الجهود بين الحكومة المجتمع المدني لدعم أهالي أسوان

وضمن متابعة نتائج زيارة محافظة أسوان، تلبية لرغبة عدد من أبناء المصريين بالخارج، ثمنت وزيرة الهجرة حرص أبناء الجاليات المصرية بالخارج، على متابعة أهاليهم واهتمامهم بالمحافظة والقرى مسقط رأسهم، مشيدة بولائهم وانتمائهم لوطنهم.

كما أشادت وزيرة الهجرة بتقديم المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، ومؤسسة "صناع الخير" ما يحتاجه أهلنا من دعم طبي وعيني، وكذلك حرص مجلس الوزراء على تلبية حاجة المواطنين من الأدوية الطبية والتخصصات التي يحتاجونها، واصدار قرارات تلقى العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، حيث تم التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع المدني، لتوفير حياة كريمة والمساهمة في بناء الإنسان.

وأكدت وزيرة الهجرة أن اللجنة العليا الطبية فى مجلس الوزراء حرصت على توفير الاحتياجات من التخصصات اللازم توفيرها، بجانب استمرارية الدعم المقدم لأهالينا في أسوان، وتلبية متطلبات العلاج والرعاية للحالات التي تحتاج للمتابعة، بقرية المضيق، مشيدة بجهود أطباء وعلماء مصر بالخارج في المساهمة بخبراتهم في عدد من المحافظات، بجانب دعم عدد من المستشفيات بالأجهزة الطبية، في مواقف كثيرة.

وأشادت مكرم، بجهود الجمهورية الجديدة في إرساء التنمية والتطوير في كل محافظات مصر، والحرص على الارتقاء بأهلنا في محافظات الصعيد، وتوفير حياة كريمة، بمشاركة كتيبة المصريين بالخارج، الذين لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن، مؤكدة على أن هناك تكامل بين مؤسسات الدولة كافة، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا، صحيا وتعليميا، وتوفير المرافق والخدمات للأهالي.

توزيع 5 آلاف بطانية على أهالي قرى أسوان

وفي السياق ذاته، أوضح د. محمد صلاح، منسق عام مؤسسة حياة كريمة، انه تم توزيع بطاطين بقرية المضيق التى قامت وزيرة الهجرة بزيارتها كما تم توزيع بطاطين بقرية غرب أسوان وهى من القرى المتضررة من الأمطار والسيول وذلك بنجوع الحجاب والحمدلاب وأبو عيسى، مضيفا أنه سيتم توزيع ٥٠٠٠ بطانية على المتضررين بنجوع غرب اسوان وبعض القرى المتضررة وبعض المستحقين بقرى مركز نصر النوبة، بمشاركة متطوعي المؤسسة.

واكد صلاح: الاهتمام بالقرى المتضررة، حيث تم توزيع ٥٥ بطانيةبقرية غرب اسوان بنجع الحجاب ٢٧ أسرة، كما تم توزيع ١٣٤ بطانية، بنجع الحمدلاب ٦٩ أسرة، وتم توزيع ٢٤ بطانية، بنجع أبو عيسى ١٢ أسرة، كما تم توزيع بطاطين على ٣٠٠ أسرة، بقرية المضيق، التي زارتها وزيرة الهجرة خلال زيارة أسوان.

مصطفى زمزم: قدمنا خدمات لنحو 1500 من أهلنا في أسوان وفقا لبروتوكول التعاون مع "الهجرة"

وبدوره، أوضح الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة"صناع الخير"، أنه وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة، فقد تم تقديم الخدمات الطبية لأهلنا في أسوان بقرية المضيق، حيث تمت مناظرة وتقديم الخدمات العلاجية لنحو 1500 مواطن.

وتابع زمزم أن "صناع الخير"، قدمت خدماتها لأهلنا في مجالات العيون والعظام، والعيون، والجلدية، والباطنة، والأنف والأذن، والمخ والأعصاب، والمسالك البولية وغيرها من التخصصات.

يذكر ان وزارة الهجرة قد نظمت قافلة طبية موسعة، بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة أسوان والجهات المعنية، استجابة لطلب من السيد أحمد عبد العظيم محمود رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان- وهي المحافظة مسقط رأسه-، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.