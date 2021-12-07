وزيرة الهجرة تصل أسوان لمتابعة أعمال قافلة طبية بقرية «المضيق»

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إلى محافظة أسوان، لتفقد أعمال القافلة الطبية الموسعة، التي تنظمها وزارة الهجرة بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» للتنمية ومحافظة أسوان والجهات المعنية.

خدمات طبية وصحية لأهالي القرى الأكثر احتياجا في أسوان

جاء ذلك استجابة لطلب من السيد أحمد عبدالعظيم محمود رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان -وهي المحافظة مسقط رأسه-، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

كان في استقبال وزيرة الهجرة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية.

افتتاح أول غرفة لعلاج وتوعية مرضى القدم السكري بجنوب مصر

ومن المقرر أنَّ تفتتح السفيرة نبيلة مكرم أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، وذلك داخل مستشفى أسوان الجامعي، ضمن مبادرة «قدم صحيح» التي أطلقتها مؤخرًا مؤسسة «صناع الخير» للتنمية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لبروتوكول تعاون مشترك بين «صناع الخير» والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.