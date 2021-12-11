انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجوائز 1.1 مليون جنيه

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم، والتي افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

تفاصيل المسابقة وجوائزها

وتُنظم المسابقة في الفترة من 11 حتى 15 ديسمبر الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها مليون ومائة ألف جنيه، وذلك في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

فروع المسابقة

وتتضمن المسابقة في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن - بالترتيل - من الجنسين، والفرع الثانى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية من الجنسين، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين فقط، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من المصريين فقط.

جوائز للأئمة والواعظات

كما تقدم المسابقة جوائز للأئمة والواعظات، إضافة إلى 140 جائزة تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع، بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة .