رئيس «نظافة القاهرة»: المنظومة الجديدة ستغطي كل الأحياء بنهاية ديسمبر

تنتهي محافظة القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بكل أحياء العاصمة حيث تتولى هيئة النظافة والتجميل العمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى شركتي «ارتقاء» و«انفيروماستر» للقيام بأعمال جمع القمامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وجود آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إنه بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية بالقاهرة تولت هيئة النظافة تنظيف الشوارع والميادين وجمع القمامة على مدار عامين بنسبة مقبولة؛ ولكن القاهرة مترامية الأطراف وتم استقدام شركات خاصة للدخول في مجال النظافة، وتم الاستعانة بالمعدات والسيارات والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة فضلا عن وجود آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية، فضلا عن وجود دور كبير للمواطنين بالتعاون مع هيئة النظافة والشركات الوطنية الجديدة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع خاصة مع عودة الجمع السكني للمخلفات.

منظومة النظافة الجديدة

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل أحياء القاهرة ستخضع لمنظومة النظافة الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بمعاونة هيئة النظافة للشركات العاملة في المجال، ويتم تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من إنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات.

ولفت إلى أن الدولة وفرت كل الدعم للارتقاء بمنظومة النظافة، والعمل على نيل رضا المواطن، لافتا إلى أن الكل يعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح المنظومة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع.

رفع كفاءة المجمع السكني

وأشار إلى أن المستهدف رفع كفاءة الجمع السكني والتجاري بكل الأحياء بشكل تدريجيي بحيث تصل لـ100%، وتحقيق النظافة للشوارع ورفع المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مشددا على أهمية توعية المواطنين وإطلاق حملات بالأعلام والمدارس والنوادي والمساجد والكنائس والجامعات للتأكيد على أهمية النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع.

ودعا الشرشابي، المواطنين إلى عدم دفع أي أموال لجامعي القمامة أو المتعهدين مؤكدًا أن المواطن يدفع رسوم النظافة من خلال فاتورة الكهرباء، وبالتالي على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا القبيل.