«بيطري القاهرة» تحذر من شراء وجبات جاهزة من المواقع المجهولة

حذر الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من خطورة التسوق وشراء الوجبات الغذائية الجاهزة من مطاعم مجهولة تروج لمنتجاتها عبر صفحات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى عدم شراء وجبات غذائية من مواقع مجهولة، ومن يرغب في ذلك يجب عليه التعامل مع المطاعم المعروفة والمرخصة.

وأضاف مدير المديرية لـ«الوطن»، أنه تم ضبط أكثر من واقعة خلال الفترة الماضية، حيث يتم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وجبات وخدمات دليفري من أماكن غير معلومة، وبمداهمة تلك المواقع يتم ضبط لحوم فاسدة، مثلما حدث مؤخرا في حي المعادي، حيث ضُبط مطعم يروج لمنتجاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمعاينة الموقع بعد شكاوى مواطنين ضُبط حمام ولحوم منتهية الصلاحية قبل توزيعها في وجبات جاهزة للمواطنين.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وأشار «زينهم» إلى أن مديرية الطب البيطري بالقاهرة تواصل جهودها بتشديد الرقابة على الأسواق وتأمين غذاء المواطنين، ومؤخرا ضبطت الإدارة العامة للصحة والمجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بضبط كمية لحوم خنازير زنة 950 كجم ومصنعات لحوم ورؤوس وأرجل الخنازير بمطبخ داخل جراج بأحد أحياء القاهرة معدة للبيع على شكل وجبات جاهزة، وذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

عدم شراء اللحوم من مواقع مجهولة

ودعا مدير المديرية، المواطنين إلى عدم شراء وجبات غذائية من المواقع المجهولة والتعامل مع المطاعم المعروفة والمرخصة حفاظا على سلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى حتى يتم التعامل الفوري معها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المخالفات يتم ضبطها من خلال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها.

وأكد «زينهم» استمرار حملات الطب البيطري للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم، لافتا إلى أن المديرية مستمرة في تقديم النصائح والتوعية حول كيفية الحصول على غذاء صحي وآمن، والابتعاد عن أي مخاطر تهدد سلامة المواطنين.