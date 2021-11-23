مسابقة لحفظ القرآن وأنشطة رياضية في المنطقة الأزهرية بالمنوفية

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة المنوفية الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية، تحت رعاية عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، بحضور الدكتور حسن درويش، وكيل منطقة الأزهر بالمحافظة، وتحت إشراف حسام الدين زكريا، مدير إدارة رعاية الطلاب.

تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة

وأجرت اللجنة المشكلة من قبل مسؤولي منطقة الأزهر الشريف بالمنوفية، لقاءات مع الطلاب ووجهت الأسئلة في القرآن الكريم لقياس مستوى الطلاب، وتحديد الفائزين في المسابقة على مستوى المنطقة، وسيجرى تكريمهم.

يذكر أن المسابقة تقام سنويا على مستوي حميع الإدارات التعليمية في محافظة المنوفية.

أنشطة رياضية للطلاب في منطقة المنوفية الأزهرية

على صعيد متصل، تواصل منطقة المنوفية الأزهرية إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية والدينية المختلفة للطلاب؛ إذ أقيمت تصفيات الإدارات المؤهلة لنهائيات بطولة كرة القدم الخماسي على مستوي المنطقة، وذلك بالإدارات التعليمية الأزهرية للمرحلة الثانوية، تحت رعاية عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وإشراف حسام الدين زكريا شعيب، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وأسفرت نتائج التصفيات عن صعود فريق من كل إدارة يمثلها في النهائيات على مستوى المنطقة، وعلى هامش المسابقات الرياضية تحددت نهائيات كرة اليد للمرحلة الثانوية، وبطولة اختراق الضاحية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبطولتي كرة الطائرة والسلة للمرحلة الثانوية.