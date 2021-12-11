وزير الصحة الأسبق: هناك فجوات في القطاع الصحي تؤثر على تقديم الخدمات

قال الدكتور أشرف العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنَّ انطلاق الجمهورية الجديدة لابد أن يشمل القضاء على المثلث الذي يهدد القطاع «الفقر، والجوع، والجهل» لأنّ هذه العناصر تؤثر على النهوض على قطاع الصحة في مصر ولكن هناك نهوض بالقطاع الصحية من خلال دور المبادرات الرئيسية للكشف المجاني، بالإضافة إلي القطاع الصحي الشامل في في بعض المحافظات إنطلاقة للتغير الصحي في مصر.

القطاع الصحي سيشهد تطورا كبيرا في مصر

وأضاف العدوي، خلال خلال مشاركته في منتدى مصر الطبي الأول «Egypt Medical Forum»، أنَّ القطاع الصحي سيشهد تطورًا كبيرًا في مصر نظرًا للاهتمام من قبل القيادات السياسية للنهوض بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفجوات التي يعاني منها القطاع الصحي وتعمل الدولة على القضاء عليها خاصة أنَّها تؤثر على نهضة الصحة في مصر.

قطاع الصحة يقوم على رؤية وخطوات ثابتة رغم الجائحة

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أنَّه رغم جائحة كورونا تعمل منظمة الصحة في مصر على رؤية وخطوات ثابتة لتقديم أفضل الخدمات في القطاع الطبي وتوفير كذلك اللقاحات والأدوية اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

أوضح العدوي، أنَّ وجود فجوات وأزمات في قطاع صناعة الأدوية في مصر، وغياب دور الرقابة في بعض الأوقات يؤدي لانتشار بعض أشكال الفساد، مما يترتب عليها تقديم خدمة سيئة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن منتدى مصر الطبي يعد الأول من نوعه الذي يهتم بصناعة الصحة واهتماماتها المختلفة، بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية، وفي حضور كل من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور يسري نوّار رئيس فارما مصر ومدير شركة فايزر مصر مع هادي زهدي من شركة سانوفي.