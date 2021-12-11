اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر مصر الطبي بحضور وزارء الصحة السابقين

تنطلق اليوم السبت، فعاليات مؤتمر مصر الطبي، لمناقشة تطوير وتوطين صناعة اللقاحات وجهود الدولة المصرية لإدارة المنشأت الطبية ورفع كفاءة المستشفيات داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية من تطوير في قطاع الصحة، للوصول إلى منظومة صحية متكاملة في الجمهورية الجديدة.

أول مؤتمر يدعم صناعة الصحة في مصر

قال الدكتور أحمد صلاح، السكرتير العام لمؤتمر مصر الطبي «EGYPT MEDICAL FORUM»، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر يدعم صناعة الصحة في مصر، خاصة وأننا الدولة الرائدة في القطاع الصحي وصناعة الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتاريخ ممارسة مهنة الطب في بلدنا يعود إلى آلاف السنين.

صناعة الصحة هي واحدة من الصناعات

وأضاف «صلاح» في تصريحات له، أن صناعة الصحة في مصر هي واحدة من الصناعات الضخمة لا يمكن اقتصارها على تقديم الخدمة الطبية لاسيما جهود الدولة المصرية المبذولة لهذه الصناعة، والتى تتمثل فى أجهزتها وقطاعاتها، وعلى رأسها وزارة الصحة صاحبة الدور البارز في تنظيم القطاع الصحي الذي يمس حياة جميع المصريين، مروراً بالتطعيمات الصحية والرقابة على الأغذية والأدوية وشركات تصنيع الأدوية والمستشفيات العلاجية والمنتجات الصحية.

محاور مؤتمر مصر الطبي

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يتناول مجموعة من المحاور الهامة للقطاع الصحي في مصر، ومنها كيفية مكافحة الفساد والرشاوي داخل سوق الدواء المصري، وأهم القوانين المستخدمة في تجارة الأدوية، والآليات المتبعة عند دخول شركات جديدة للسوق، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، والنظرة المستقبلية للابتكار الطبي في مجالات الطب وصناعة الأدوية في مصر.

المشاركون في مؤتمر مصر الطبي

وأكد «صلاح»، أن الأشخاص الذين سوف يشاركون في مؤتمر مصر الطبي هم:

- الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية

- الدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق

- الدكتورة مها الرباط، مبعوث منظمة الصحة العالمية

- الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق.