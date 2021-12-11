اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية لعرض مقتنيات مصرية

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، نجحت في عقد اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية؛ لإقامة معرض به يضم مجموعة متميزة ومنتقاة من أعمال رواد التشكيليين المصريين وأعلام الحركة السريالية الفنية بطريقة الإعارة.

المقتنيات المختارة تبرز الهوية المتفردة لمصر

وقالت «عبد الدايم»، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاتفاق يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة لاستثمار ثرواتها الفنية وتعظيم العائد منها، كما يعد إنجازا جديدا للقوى الناعمة، ويهدف إلى عرض أعمال عمالقة التشكيليين المصريين بأوروبا والترويج للمقتنيات المتحفية على الصعيد العالمي.

وأضافت الوزيرة، أن المقتنيات المختارة تبرز الهوية المتفردة لمصر وتعكس ريادتها الحضارية، مشيرة إلى أهمية وضرورة تواجد الإبداع المصري أمام شعوب العالم.

11 عملا فنيا تشارك في المعرض

من جانبه، قال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه ومن خلال مشاركات العديد من المهتمين بتاريخ الحركة التشكيلية المصرية، وقع الاختيار على عدد من الأعمال المقتناة بمتاحف محمود سعيد والفنون الجميلة بالإسكندرية، ومحمود مختار بالقاهرة وتشمل 11 عمل (تصوير) وتمثال من إبداعات محمود مختار.

وأشار رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إلى أن المعروضات تظهر مدى تأثير وتفاعل مدينة الإسكندرية مع دول حوض البحر المتوسط، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الضمانات الفنية والقانونية للحفاظ على سلامة هذه الأعمال وطبقًا للمعايير العالمية، وفقًا لما يشمله عقد الاتفاق.

في سياق آخر، تشارك مصر كـ «ضيف شرف» في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث تشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نظيرتها التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي في حضور عدد من فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورتها 22.