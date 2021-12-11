تفاصيل وظائف شاغرة في السعودية.. «لو بتدور على فرصة برة»

أعلن موقع «شغلني» المعني بتوفير فرص عمل داخل مصر وخارجها عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل خارج مصر وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب عدد من المهام والخبرات والشروط التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على الوظفية.

وعلى هذا النحو، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف وفق التقرير التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة والموقع لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة كهربائي سيارات نقل ثقيل

- اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية والحاق العمالة بالخارج.

- مقر التقديم للعمل: الدقي- الجيزة.

- العمالة المطلوبة: 5.

- مستوي الخبرة: لا يشترط.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

- السن المطلوب: 22 - 42 سنة.

- الحاسب الآلي: لا يشترط.

- المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

- مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ميكانيكي معدات ثقيلة

- اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية والحاق العمالة بالخارج .

- مقر العمل: أبو النمرس - أطفيح - البدرشين - الجيزة - الجيزة.

- العمالة المطلوبة: 5.

- مستوي الخبرة: لا يشترط.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: لا يشترط.

- السن المطلوب: 24- 40 سنة.

- الحاسب الآلي: لا يشترط.

- المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

- مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول تركيبات أثاث

- اسم الشركة: البيوت للأثاث.

- مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- العمالة المطلوبة: 3.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: 3 لـ5 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

-اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصمم اثاث

- اسم الشركة البيوت للأثاث.

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 4-8 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

- السن المطلوب: 26 - 50 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدًا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الفنون التطبيقية/ المعهد العالي للفنون التطبيقية).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مهندس مبيعات خارجية

- اسم الشركة شركة باجنيد للتجارة.

- مقر التقديم للعمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

- العمالة المطلوبة 2.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: 3 -8 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

- السن المطلوب: 26- 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مدير مشتريات

- اسم الشركة: البيوت للأثاث .

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

- سنين الخبرة: 4 - ‎8 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

- السن المطلوب: 30- 50 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مهندس معماري

- اسم الشركة: أصل البرجر لتقديم الوجبات.

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 26- 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز: 1000- 2000 ريال سعودي.

وظيفة مدير مالي

- اسم الشركة: أصل البرجر لتقديم الوجبات.

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

- سنين الخبرة: 7 - ‎15 سنة خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 34- 45 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز: 1000- 2000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب

- اسم الشركة: كنترول جروب.

- مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: جيد.

- السن المطلوب: 29- 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات

- اسم الشركة: تو كووم للاستشارات.

- مقر التقديم للعمل: السادس من أكتوبر - أبو رواش - أبو النمرس - أطفيح - الجيزة.

- العمالة المطلوبة: 3.

- سنين الخبرة: من سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: لا يشترط.

- السن المطلوب: 24- 30 سنة.

- الحاسب الآلي: لا يشترط.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين خدمة عملاء

- اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

- مقر التقديم للعمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: من 3 إلى ‎5 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: 27- 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 ريال سعودي.

وظيفة مسؤول تسويق الكتروني ومبيعات

- اسم الشركة: مؤسسة زياد مفلح بن فالح للتجارة.

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 27- 38 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

- الحوافز الإضافية: 400 - 2000 جنيه مصري.