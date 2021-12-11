وظائف شاغرة لمحو الأمية وجميع المؤهلات بمرتبات مجزية من الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات المختلفة، لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية، وذلك في إطار مبادرة «توظيف مصر» التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة والشروط المطلوبة ومميزات وحقوق الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف مجموعة النيل الدولية للحديد والمعادن

أعلنت مجموعة النيل الدولية عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مسؤول مبيعات حديد وصلب.

- مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة في المبيعات والتوسع.

- مسؤول ترخيص سيارات ملاكي، ليكون مسؤول عن كل ما يتعلق بترخيص سيارات ملاكي داخل الشركة.

- مسؤول إيجار سيارات ملاكي، ليكون مسؤول عن كل ما يتعلق بترخيص سيارات ملاكي داخل الشركة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بزهراء المعادي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي من الخريجين.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط لوظيفة مسؤول التراخيص.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن للمتقدم للوظائف 45 عام.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية، ففي وظيفة المبيعات يكون المرتب من 6000 إلى 8000 بالإضافة إلى عمولة، ووظيفة مسؤول التراخيص من 3000 إلى 4000، وبالنسبة لمسؤول إيجار سيارات من 3000 إلى 4000 بالإضافة إلى عمولة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل وإجازة يوم الجمعة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف فندق جي دبليو ماريوت

أعلن فندق جي دبليو ماريوت عن حاجته لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مشرف إشراف داخلي، ليكون هو المسؤول عن الإشراف على فريق عمل التنظيف ومتابعة إجراءات النظافة ورصد احتياجات المناطق المختلفة داخل المؤسسة والحفاظ على استخدام الأدوات المختلفة مثل المكنسة الكهربائية.

- موظف إشراف داخلي، ليقوم بالتأكد من الحفاظ على نظافة المناطق بواجهة الفندق و الغرف والتي تشمل دورات المياه بمنطقة احتفالات السيدات ودورات المياه طبقًا للمعايير العليا المطلوبة من قبل مدير الغرف التنفيذي.

- عامل تحضير وتجهيز، ليكون المسؤول عن جمع أدوات المطبخ المستخدمة من مناطق تناول الطعام والمطبخ وهو المسؤول عن نظافة المطبخ بشكل عام.

- عامل مغسلة، ليكون مسؤول عن التأكد من أن جميع خدمات الغسيل الخاصة بالنزلاء تتم وفقًا للسياسات والإجراءات القياسية الموضوعة مسبقًا.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في التجمع الأول، طريق السويس، الطريق الدائري داخل حي ميراج.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عالي، وبالنسبة لوظيفة الإشراف الداخلي يقبل محو أمية.

- مؤهلات متوسطة لباقي الوظائف.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- أن يكون الحد الأقصى للسن للمتقدم للوظائف 35 عام.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات ووجبة.

- توفر الشركة للعاملين أرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

وظائف إحدى المراكز الطبية

أعلنت إحدى المراكز الطبية عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- كول سنتر، لاستقبال وإرسال المكالمات ومتابعة الصفحة.

- سكرتارية، موظفة استقبال وتحضير ملفات المرضي.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المعادي بالقرب من كارفور.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

حقوق ومميزات الوظائف

- يوفر المركز الطبي للعاملين مرتبات تبدأ من 2500 و تزيد حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

وظائف شركة عرفة جروب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، للعمل في شركة عرفة جروب، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- نائب مدير فرع، ويشترط الخبرة في نفس المجال.

- مشرف قسم ملابس، ويشترط الخبرة في نفس المجال.

- بائع بالفرع، ويشترط الخبرة في مجال الملابس.

- كاشير، يشترك أن يكو حاصل على مؤهل عالي.

- مدخل بيانات بالمخازن بالعبور، يتوفر سكن ووجبات.

- موظف أمن.

- موظف نظافة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع القاهرة والجيزة ومول مصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

المميزات والحقوق

- المرتب يكون على حسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

-حافز علي المبيعات بالإضافة إلى خصم علي المنتجات + كورسات.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، التوجه لعنوان: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبة الدور الرابع، أمام نظارات فؤاد صبحي وأعلي محلات السيد محمود وأصواف رمضان الدور الرابع، يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.