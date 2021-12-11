تفاصيل وظائف متاحة في مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عبر صفحته الرسمية على «لينكد إن»، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف للعمل لدى فروع البنك في القاهرة، والتي تتطلب مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة، وتستعرض «الوطن»، تفاصيل والمهام المطلوبة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة والمتعلقة بحركة الوظائف في البنوك والمؤسسات المصرفية.

وظيفة رئيس الأمن السيبراني

وتتطلب وظيفة رئيس الأمن السيبرالي عددا من المهام والشروط هي:

- بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.

- الحد الأدنى من الخبرة: 12+ سنوات خبرة في تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات.

- يفضل شهادة CISM.

- يفضل شهادة CISP.

- إدارة المشروع، وشهادات PMI المفضلة أو PRINCES.

- يفضل خبرة سابقة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- مجموعة واسعة من مبادرات أمن تكنولوجيا المعلومات للشركات.

- المشاركة في تخطيط وتحليل وتنفيذ الحلول لدعم أهداف العمل.

- توفير تصميم شامل للشبكات الآمنة وتحليل الأنظمة وإدارة مشروع دورة الحياة الكاملة.

- التصميم والعمارة والاختبار والدعم.

- قيادة المشروع والبرنامج، قادرة على تنسيق وتوجيه جميع مراحل الجهود القائمة على المشروع أثناء إدارة وتحفيز وتوجيه الفرق.

- تجربة أمن المعلومات.

- مهارات المراجعة.

- المعرفة التنظيمية (CBF „PADI ، بازل).

- التهديدات الأمنية ونقاط الضعف المحدثة.

- تجربة التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال.

- تجربة البيئة المصرفية.

- إدارة المخاطر.

- مهارات الإدارة .

- مهارات التخطيط وإدارة الوقت.

- التفكير الإبداعي.

- التحسين الديناميكي والمستمر والتعلم وإدارة الأزمات.

- التوثيق والتنظيم.

- التقديم السريع يتم من خلال موقع مصرف أبوظبي الإسلامي عبر «لينكد إن» .

وظيفة محلل مراقبة بطاقات الاحتيال

- درجة جامعية / كلية 2+ سنوات من الخبرة ذات الصلة في مراقبة البطاقات .

- معرفة عمليات البنوك والمبيعات وبيئات الدعم المعرفة الائتمانية وكذلك الفهم الكامل لمنتجات وإجراءات البطاقات.

- مهارات تحليل السوق والائتمان المختصة.

- مهارات التواصل الجيد توجيه العملاء

- قدرات عرض ممتازة .

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات حاسوبية قوية.

- التقديم السريع يتم من خلال موقع مصرف أبوظبي الإسلامي عبر «لينكد إن» .