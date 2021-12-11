وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مسابقة الأسر القرآنية.. 180 ألف جنيه للفائز الأول

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر تشهد انطلاق النسخة الثامنة والعشرين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا له الشكر والتقدير على حرصه على تكريمه بنفسه في احتفال الوزارة بليلة القدر.

المسابقة ستشهد مشاركة دولية واسعة

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على قناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المسابقة تشهد مشاركة دولية واسعة بأكثر من 40 دولة و70 متسابقًا، وتقدم نماذج شديدة الوعي والرقي، ولم تقتصر على الحفظ، إنما تضم إليه فهم معاني القرآن وتفسير القرآن كاملا في فرع الأئمة، ويتم إشراك أفضل المحكمين من مصر وخارجها.

أطلقنا مسابقة جديدة تعرف باسم الأسر القرآنية

وتابع وزير الأوقاف: «بعد نجاح المسابقة واكتشافنا نماذج راقية وسنرصدها تباعا في برنامج تلاوة الذي تبثه الوزارة على موقعها صفحتها، وجدنا بعض الأسر مثل الأب والابن والأم والبنت تجيد قراءة القرآن، فأطلقنا مسابقة جديدة تعرف باسم الأسر القرآنية وهي الأسر التي يحفظ 3 من أفرادها على الأقل القرآن الكريم على مستوى المديريات ولم نقف عند الحفظ، بل وفهم معاني القرآن أيضا».

خصصنا أكثر من مليون جنيه جوائز للمسابقة المحلية

وأوضح «جمعة»: «في المسابقة الرمضانية خصصنا أكثر من مليون جنيه جوائز للمسابقة المحلية، وفي المسابقة الحالية ستتخطى الجوائز هذا الرقم، والفائز الأول يحصل على 180 ألف جنيه، وبالنسبة للأسر القرآنية فقد خصصنا 100 ألف جنيه للفائز الأول و75 ألف جنيه للثاني، و50 ألف جنيه للثالث، و25 ألف جنيه للرابع وإذا تساوت الدرجات نقدم عدد الأسر التي عدد أفرادها أكبر، وإذا زاد عدد الفائزين سنضيف جوائز تشجيعية للأسر الأكثر حفظا وفهما وخدمة للقرآن الكريم».