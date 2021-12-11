العناية الإلهية تنقذ قائد قطار من وقوع حادث بطريق الزقازيق.. «فيديو»

انقذت العناية الإلهية سائق قطار متحة إلى الزقازيق، خاصة بعد اعتراض عربة أثناء سيره، وأكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أن العناية الإلهية ويقظة قائد القطار، منعت وقوع كارثة كبيرة، موضحاً لـ«الوطن»، أن الهيئة حريصة على تدريب جميع قائدي القطارات على كيفية التعامل مع أوقات الأزمات وكيفية التصرف بدقة وحرص.

وزير النقل: الانتهاء من تركيب ما يقرب من 19 بوابة إلكترونية بمحطة الجيزة

وفي سياق منفصل، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من تركيب ما يقرب من 19 بوابة إلكترونية بمحطة الجيزة، مطالبا مسؤولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات في المحطات الثلاث الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى، وشدد على مسؤولي السكة الحديد بوضع ماكينات TVM في الساحة الخارجية لمحطة الجيزة، لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب وتسهيل سفر المواطنين.

«كامل»: حريصون على تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة

وأضاف «كامل» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات، وإلزام الركاب بإرتداء الكمامة، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص بمواعيد القطارات، مطالبا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.