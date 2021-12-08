وزير النقل: البوابات الإلكترونية ستمنع استقلال القطارات دون تذكرة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من تركيب ما يقرب من 19 بوابة إلكترونية بمحطة الجيزة، مؤكدا أن البوابات الإلكترونية ستمنع استقلال الركاب القطارات دون تذكرة، مطالبا مسؤولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات في المحطات الثلاث الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى وتشمل 4 محطات رئيسية هي «رمسيس - الجيزة- محطة مصر بالإسكندرية - سيدي جابر».

وزير النقل: أكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية لمحطة الجيزة

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، خلال جولته التفقدية لمحطة السكة الحديد بالجيزة، أنه كلف مسؤولي السكة الحديد بإنشاء أكشاك جديدة لحجز التذاكر في الساحة الخارجية لمحطة الجيزة، للتسهيل على الركاب ومنع الزحام داخل المحطات، موضحا أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية، لمنع الأعطال والحفاظ على حركة الرحلات، وأرواح وسلامة الركاب.

وزير النقل يتفقد محطة الجيزة لمتابعة مستوى الخدمة

وتفقد الوزير، أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، موجها مسؤولي الأكشاك الموجودة بالمحطة إلى وضع قائمة بكافة المنتجات وأسعارها وتوحيد شكل الأكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالي لها وزيادة عدد مقاعد الانتظار وعدد سلات المهملات والمحافظة على نظافة الأرصفة ودورات المياه وتنظيم وضع الإعلانات بالمحطة.

وضع ماكينات TVM في الساحة الخارجية لمحطة الجيزة لتسهيل عملية حجز التذاكر

وطالب وزير النقل، مسؤولي السكة الحديد بوضع ماكينات TVM في الساحة الخارجية لمحطة الجيزة، لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب وتسهيل سفر المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات، وإلزام الركاب بارتداء الكمامة.

وزير النقل يطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة

وشدد الوزير على تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص بمواعيد القطارات، مطالبا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطة حيث تم البدء في إنشاء رامبات لتسهيل تنقلهم وكذا تركيب دليل لفاقدي البصر بالأرصفة.