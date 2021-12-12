الصحة توجة رسالة عاجلة بشأن حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا، خطوات تسجيل شكاوى العزل المنزلى لمتابعة حالات مصابي العزل المنزل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إنه لتسجيل الشكاوى الخاصة بالعزل المنزلى لابد من إرسال كلمة «عزل» فى رسالة إلى الرقم (1440) لتسجيل البلاغ أو الشكوى الخاصة بالحالة، أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليا.

الصحة تطمئن المواطنين بأهمية اللقاحات وفعاليتها

وتابعت الوزارة أنه يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة، مشيرة إلى أنه فى حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، مؤكدة أنه فى حال إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة (عزل) مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات.

وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر جميع لقاحات كورونا، وقالت إن اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية تم توفيرها وجميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر، ووجهت الوزارة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، أكدت الوزارة ان الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع وتنميل في العضلات ولإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير وهذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا وارتفاع مصابي الفيروس خلال الفترة القليلة الماضية، وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع كافة التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.