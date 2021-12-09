كيف تحمي منزلك من خطر فيروس كورونا والمتحور الجديد؟.. «الصحة» تجيب

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من فيروس كورونا، إنه لابد عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل اتخاذ التدابير الاحترازية كافة كغسل اليدين وتطهير الأسطح وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي.

«الصحة» تؤكد أهمية الاتصال بالخط الساخن 105 في هذه الحالة

ولفت الوزارة إلى أنه إذا كان يعاني أي فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة، لا بد من اتخاذ الاحتياط في أثناء الاختلاط والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105.

وأضافت «الصحة والسكان»، أنه لا بد من التأكد من تطهير الأسطح بصفة دورية بالمطهرات، منوهة إلى أهمية غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية للحفاظ على التطهير.

أهمية التطعيمات بلقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا بأهمية حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع للوزارة، للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة على استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية الحرص على اتباع التدابير الصحية كافة، موضحة أن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن.