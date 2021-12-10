الصحة تحدد أماكن الحصول على لقاح كورونا دون تسجيل مسبق.. منها المترو

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، بسرعة التسجيل على الموقع، وتلقي اللقاح، الذي يعتبر الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتسجيل، والحصول على اللقاح فورا، حيث عملت الوزارة، على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين، وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

أماكن الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل المسبق

وكشفت الصحة، عن إتاحة الحصول على اللقاح بشكل أسرع، دون التسجيل المسبق على الموقع، من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقي اللقاح، أو أقرب مركز شباب، بالإضافة إلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق، وبعض محطات القطار، ومراكز التسويق.

وأشارت الوزارة، إلى التوسع في مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة بمحطات المترو والقطارات، لتشمل محطات «السادات، الشهداء، العتبة، العباسية» بمترو الأنفاق، ومحطة قطار مصر بـ«رمسيس» ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية، بالإضافة إلى استمرار العمل في مراكز التسجيل والتطعيم بعدد من الأسواق التجارية «المولات» وتشمل (مول العرب، وهايبر وان).

موانع أخذ اللقاح

وحددت الصحة، الحالات التي يمنع فيها الحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث يمنع الحصول على اللقاح إذا كان الشخص يعانى اليوم، أو خلال العشرة أيام الماضية من أعراض حمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيئ، ضيق تنفس، احتقان /سيلان الأنف، الإسهال، الصداع، منوهة إلى أنه في حالة كان المواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوم من التعافي، كما يمنع تلقي اللقاح في حالة كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما (مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية).

وأشارت الصحة إلى وجود 4 فرق في كل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان، على التوسع في تطعيم المواطنين وتيسير تلقيهم للقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه جارِ التوسع في افتتاح مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، فضلاً عن محطات قطار محافظتي (المنيا، قنا).