إصابة شخصين في مشاجرة لخلافات الجيرة في البحيرة

أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بشارع البنا بمركز إدكو، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

خلافات الجيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة بشارع البنا، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من وليد محمد علي، 20 سنة، مقيم في إدكو، بجرح بالوجه والقدم اليسرى واشتباه نزيف في المخ، وأحمد سلامة الزعيطي، 21 سنة، مصاب بجرح قطعي بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 مصابين في انقلاب سيارة

واستقبل مستشفى وادي النطرون، أمس، 3 أشخاص مصابين بجروح في أنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الكيلو 110 اتجاه القاهرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خالد أحمد رجب، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد بخيت سيد، 40 سنة، مقيم بالجيزةن ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وحمدان محمد عبدالله، 28 سنة، من الفيوم، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.