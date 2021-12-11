«أيفون» يقدم ميزة جديدة بمنع الإعلانات «وقف تتبع التطبيقات لنشاطك»

يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة من تتبع الإعلانات لهم وتعقبهم، حيث تقوم بعرض إعلانات لهم بالقرب من المكان الذي يتواجدون به أو على أي منتج أو شيء قاموا بالبحث عنه سابقًا، وهو ما يتسبب في ذعر البعض؛ ولكن في الوقت الحالي أصبح هناك طريقة يتم من خلالها تغيير إعدادات لمالكي هواتف أيفون iPhone تمكنهم من وقف الإعلانات التي تتعقبهم عبر «الويب».

ميزة لمالكي هواتف أيفون

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هناك ميزة لمالكي هواتف أيفون iPhone تمكنهم حاليا من إيقاف تلك الإعلانات، حيث تأتي هذه الميزة مع تحديث iOS 14.5، على الخصوصية عبر الإنترنت من خلال منحك خيار تعطيل تتبع الإعلانات داخل التطبيقات التي تستخدمها على هاتفك.

وأضاف الموقع أن هذه الميزة تتيح لمالكي ومستخدمي هواتف أيفون iPhone شفافية تتبع التطبيقات التحكم في التطبيقات التي يمكنها تتبعك، فعند تنزيل تطبيق جديد وفتحه، ستتلقى إشعارًا يسألك عما إذا كنت تريد السماح للتطبيق بتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى، كما سترى أيضًا معلومات حول ما سيتتبعه التطبيق.

خطوات إلغاء التتبع من قبل المواقع

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة، على الراغبين في عدم تلقي الإعلانات وتتبع التطبيقات على هواتف أيفون لهم الضغط على مطالبة التطبيق بعدم التعقب لحظر هذا النشاط أو السماح.

ولإلغاء الاشتراك في تتبع التطبيق عبر كل تطبيق، يمكنك التنزيل من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم التتبع، ثم قم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع، ومن خلال ذلك فأي تطبيق يحاول طلب الإذن سيتم حظره تلقائيًا من السؤال وإبلاغك بأنك طلبت عدم تعقبك.

بعد ذلك، سيتم حظر جميع التطبيقات من الوصول إلى معلومات جهازك المستخدمة للإعلان، وفقًا لشركة Apple، وبالنسبة للتطبيقات التي تم تنزيلها بالفعل التي قد تحتوي على أذونات تتبع تم إعدادها.

ولا يزال بإمكانك تشغيل هذه الأذونات أو إيقاف تشغيلها، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، والنقر على أحد التطبيقات، ثم النقر لإيقاف تشغيل السماح بالتتبع، وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم التتبع، وانقر لتشغيل أو إيقاف تشغيل كل تطبيق في القائمة.