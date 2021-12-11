أمسية شعرية بقصر ثقافة وادي النطرون بمشاركة 60 شاعرا من 5 محافظات

نظم قصر ثقافة وادي النطرون أمسية شعرية وغنائية، بمشاركة أكثر من ستين شاعرا وشاعرة من محافظات البحيرة والإسكندرية والقاهرة والقليوبية والسويس، حيث أبدعوا وتباروا في إلقاء الشعر والغناء على مسرح قصر الثقافة على مدار أربعة ساعات وسط حضور جماهيري كبير.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واستمرارا للفعاليات التي ينظمها قصر ثقافة وادي النطرون بمناسبة مرور العام الأول على الافتتاح الرسمي للقصر.

وأشاد محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة وادي النطرون منذ افتتاحه، والإقبال الكثيف من أهالي المدينه لحضور احتفالات وفعاليات القصر لتحقيق الرواج الثقافي والفكري على أرض البحيرة.

صروح ثقافية في دمنهور

وأشار «آمنة» إلى أن المحافظة تمتلك صروحا ثقافية فريدة، مثل دار أوبرا دمنهور، وقصر ثقافة دمنهور، وقصر ثقافة وادي النطرون، ومركز الإبداع الفني، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار.

اكتشاف المواهب

وأضاف «آمنة»، أن هذه الصروح تعمل على خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات، وكذلك الارتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب، من خلال الأنشطة التي تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب، لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

يذكر أن قصر ثقافة وادي النطرون ينفذ العديد من المسارح المنتقلة، والتي تنشر ثقافتها في قرى المركز والمدن المجاورة.