رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية بمطروح.. يبدأ غدا

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بدء من صباح غد الأحد، الموافق 12 ديسمبر.

رابط التسجيل الإلكتروني للشهادة الإعدادية في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، في تصريح صحفي، إن الرابط سيكون متاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية من هنـــــــــا .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جميع الطلاب لأهمية التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، ومراجعة المدرسة فورا، حال وجود أي أخطاء لتعديلها.

مراجعة إستمارة الشهادة الإعدادية في مطروح

وأضاف وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح، أنه مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على جميع المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب، والتأكد من صحة البيانات، خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

وأكد وكيل الوزارة علي مديري المدارس الإعدادية بسرعة بطباعة كشوف «12د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة، موضحا أن آخر موعد للتسجيل الالكتروني للطلاب بنهاية يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.

مراجعة بيانات طلاب الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه وفق للتعليمات الواردة للجنة النظام والمراقبة يتعين على مسؤولي الإدارات الإلكترونية بالمدارس أن يطابقوا الأسماء طبقا لشهادات الميلاد، واذا كان هناك ما يخالف شهادة الميلاد في البيانات الأساسية للطالب، عليهم أن يقوموا بتعديلها طبقا للشهادة الميلاد وذلك قبل البدء في طباعة كشوف «12 د»، وكذلك الصور الشخصية للطالب المتقدم للامتحان يطلب من ولي الامر احضار الصور بخلفية بيضاء تحتها الاسم بالكمبيوتر، ولن يقبل استلام ای استمارة من المدرسة خلاف الخلفية البيضاء والاسم اسفل الصورة، وتحفظ برقم كود الطالب.

ولفت وكيل تعليم مطروح إلى أن ذلك يأتى في إطار الإجراءات التنفيذية المكثفة التي يقوم بها تعليم مطروح استعداداً لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022 لطلبة الشهادة الإعدادية.