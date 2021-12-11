مديريات التعليم تبدأ طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2021-2022، حيث جرى وضع أسئلة الامتحانات المقرر عقدها اعتباراً من 15 يناير المقبل، وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية في سرية تامة

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، في تصريح صحفي، إن المديرية انتهت من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحاً أن الامتحانات وضعت من قبل موجهي العموم في المديرية، وتم التنبيه عليهم بالالتزام بكافة المواصفات التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في الورقة الامتحانية.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً طباعة الامتحانات في المطابع السرية للمديرية، مؤكداً أن الامتحانات يتم طبعاتها في سرية تامة وبطرق مؤمنة، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية.

الامتحانات تعقد على مستوى كل مديرية وليس الإدارات

من جانبه، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، ويجرى حالياً طباعتها، موضحة أن الامتحانات تتم وفق المواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد على مستوى كل مديرية وليس الإدارات، ويتم إعلان نتيجتها بعد اعتمادها من قبل المحافظ، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومتابعة المنصات التعليمية التي توفر شرحاً مبسطاً للمواد الدراسية.

«شوقي»: حريصون على متابعة استعدادات المديريات للامتحانات

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التفاصيل النهائية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، مؤكداً أن الامتحانات تعقد ورقياً على مستوى كل مديرية مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة حريصة على متابعة كافة الاستعدادات للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه لا يتم حذف أي جزء من المقررات الدراسية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بمذاكرة المقررات الدراسية جيداً والاستفادة من مصادر التعلم المختلفة التي وفرتها الوزارة.