شروط إصدار ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بعد التصالح على مبنى وهدمه

مع استمرار فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء من قبل المحافظات، يتساءل البعض هل يمكن بعد الحصول على نموذج 10 للتصالح على مخالفة بناء، والقيام بالحصول على ترخيص هدم، هل يمكن الحصول ترخيص بناء؟ وما الإجراءات المتبعة، خاصة بعد قبول التصالح على مخالفة بناء موجودة داخل الكتلة السكنية وتبعد عن الحيز العمرانى المعتمد بضعة أمتار، وتم استلام نموذج 10، وبعدها تم الحصول على ترخيص بالهدم من الوحدة المحلية بإزالة المبنى حتى سطح الأرض، إلا أنه لم يتم البت فى ترخيص البناء على قطعة الأرض الخالية.

من جانبها، ردت اللجنة المختصة على تساؤلات المواطنين، قائلة إنه فى حالة موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح وصدور قرار المحافظ بقبول التصالح، يعتبر ذلك بمثابة ترخيص منتج لأثاره للأعمال القائمة، وفى حالة الرغبة فى إجراء أى أعمال لاحقة من تعلية وتعديل وهدم وخلافه، فإنه يلزم تقديم طلب استخراج ترخيص وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية بما لايخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

البناء خارج الحيز العمرانى

وأوضحت اللجنة المختصة فى منشور لها، أنه فيما يتعلق بالأعمال القائمة خارج الحيز العمرانى المعتمد، والتى تم التصالح عليها وفقا للضوابط التى حددها قانون التصالح رقم 17لسنة 2019، ويرغب صاحب الشأن فى إجراء أعمال بناء بعد الهدم، فإنه يلزم الحصول على موافقة وزارة الزراعة، كما يلزم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية قبل الشروع فى تلك الأعمال.

طلاء الواجهات

من ناحية أخرى، اشترط قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة القيام بطلاء واجهات العقار محل التصالح في المدن وليس القرى، مع استثناء عدد من حالات التصالح من طلاء الواجهات للمبنى تتمثل فى حالة أن المبنى مجرد أعمدة خرسانية، وقتها يجوز التصالح دون طلاء الواجهات بعد مطابقة اشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء على المخالفة.

وأوضح قانون التصالح أنه في حالة إزالة مخالفة البناء محل التصالح يسقط التصالح عليها، وبالتالي فى حالة سداد أى مبالغ من قيمة تصالح يحق لصاحب الشأن استرداد الأموال التي دفعها إذا أزال المخالفة لأن قانون التصالح يركز على التعامل مع أعمال البناء القائمة على الطبيعة.