حظك اليوم الأحد 12-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قطاع عريض من المواطنين يحرص على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الحمل 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 12-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم برج الثور 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، اليوم قد يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تقاوم مشاعر القلق.. نظم جهودك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. تحكّم في انفعالاتك، وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية.. تتقن عملك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الأسد 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تدعمك وتعدك بالنجاح وتمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات.. تميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو متماسكا ورزينا، وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج الميزان 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك، وعليك أن تتجنب السرعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط، والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك كل السحر واليقظة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 12-12-2021 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمنحك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج القوس 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم برج الجدي 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكّر مليّا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 12-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر داعمان وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أمور مهنية ومالية، فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 12-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك، ولا تعطِ ثقتك إلا للمخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.