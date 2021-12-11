حظك اليوم برج العقرب السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العقرب العديد من الصفات والمميزاتن فهو شخصي عملي ناجح يحب عمله كثيرا، كما أنه خدوم يحب تقديم يد العون لكل من حوله، ويعرف عنه انه رومانسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر، وتعلن عن مواهبك ببساطة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.