حظك اليوم برج الدلو السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يصعب التنبؤ بما سيفعله مولود برج الدلو، وذلك يرجع إلى نفوره من الروتين والرتابة، وعدم اتباعه نمطا سلوكيا ثابتا، وبشكل عام تعتمد أفعاله على شعوره سواء كان سيئاً أم جيداً، الأمر الذي يجعله في بعض الأحيان شخصاً مزاجيا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الشمس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.