حظك اليوم برج القوس السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس من اكثر الأبراج انطلاقا ويحب السفر ويكره تقييد حريته، ولا يقع في الحب بسهولة ولكن إذا حدث ذلك فغنه يكون شخص مخلص حنون رومانسي يحافظ على بيته ويدافع عنه بكل ما يملك، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى، وقاوم التشوش والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.