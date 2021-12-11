تغريم 6 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في فارسكور 

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق.

غلق وتشميع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

ونفذت الوحدات المحلية حملات متتالية خلال الفترة الماضية للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحلات والالتزام بارتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

تحصيل 300 جنيه غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وقام اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بالإشراف على حملة مكبرة، ضمت كلا من نائبي المدينة والقرى وإدارة المتابعة بالوحدة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بالأماكن العامة ومدى التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن تغريم 6 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 300 جنيه، وحُررت المحاضر، واُتخذت الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

في السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، حملة إجراءات احترازية بمدينة الزرقا، وأسفرت عن تحرير عدد من محاضر لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.