محافظ دمياط: عندنا علم بالأمطار الغزيرة وحدتها منذ يوم الخميس الماضي

كشفت منال عوض محافظ دمياط، عن تفاصيل تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم، إذ ذكرت أن المحافظة لديها معلومات بسقوط الأمطار وحدتها منذ يوم الخميس الماضي، وقررت تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدًا الأحد، موضحة أن غرفة الأزمات بالمحافظة منعقدة خلال الـ 24 ساعة بسبب التقلبات في حالة الطقس، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

الأمطار حتى الآن متوسطة والأوضاع مستقرة

وأضافت منال عوض، أنها ستتخذ القرارات التي تراها مناسبة، من تعطيل المدارس أو مواجهة مياه الأمطار وشفطها من الشوارع، ويوجد تواصل وتعاون مع شركة مياه الشرب، وهيئة الأرصاد ووزارة الري ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية بشأن التقلبات الجوية، مؤكدة أن الدولة ضخت ميزانيات ضخمة لتحديث أسطول سيارات الصرف، مؤكدة أن الأمطار حتى الآن متوسطة والأوضاع مستقرة ومتوقع لها وفق هيئة الأرصاد أن تكون غزيرة في ساعات الصباح الأولى.

إلغاء جميع الإجازات بين الأطقم الطبية بالمستشفيات

فيما قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطقم الطبية بالمستشفيات، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، كما أن طبيعة الأرض الصحراوية في سيناء تشفط المياه ولا تجعلها عبئًا كسائر المحافظات، موضحًا أن أهالي المحافظة، خاصة البدو، كان يهنئون بعضهم بسقوط الأمطار، موضحا أنهم يلقبونها بأمطار الخير، إذ تمت الاستفادة من الأمطار وحرث الأرض بعدها تمهيدًا لرمي الغلال.