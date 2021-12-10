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محمود مسلم

ضبط 7949 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كتب:

الوطن
11:49 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ذبط عدد من القضايا وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 7949 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبط 7949 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7917 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 890 مخالفة للمحلات

تحرير 890 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 252 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1351 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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