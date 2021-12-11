فحص 288 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف السمع بالشرقية

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، استمرار عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال، ضمن خطة المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم فحص 288497 طفلا حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم حتى 28 يوما، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية، بنسبة تغطية بلغت أكثر من 93%.

دعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلي 354 جهاز موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة.

فحص 311254 ألف طفل على مستوى المحافظة

وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 311254 ألف طفل على مستوى محافظة الشرقية، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.