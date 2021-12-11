قتل 4 بينهم ابنه وأصاب 4 خلال ساعتين.. القصة الكاملة لـ «سفاح الشرقية»

شهدت مدينة الزقازيق وأبو حماد في شهر مايو العام الماضي، حادثا مأساويا، حين أثار سائق تروسيكل الفزع في قلوب الأهالي، بعدما أقدم على طعن 4 أشخاص، بينهم نجله، ما أدى لوفاتهم، كما طعن 3 آخرين وصدم سيدة بالتروسيكل محاولا قتلهم أيضا، وذلك خلال نحو ساعتين، حيث سددت الطعنات لضحاياه عشوائيا أثناء استقلاله التروسيكل بشارع فاروق بمدينة الزقازيق وشوارع عامة في مركز أبو حماد.

الأهالي والشرطة يلاحقون المتهم

المتهم حاول الاستمرار في ارتكاب جرائمه والإيقاع بمزيد من الضحايا، إلا أن الأهالي والشرطة قاموا بملاحقته وتمكنوا من محاصرته وإلقاء القبض عليه وأثيرت أقاويل حول إصابته بخلل عقلي وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي قررت أول أمس، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.

المتهم يقتل 4 أشخاص بينهم ابنه طعنا بسكين

تعود أحداث القضية رقم 14179 لسنة 2020، جنايات أول الزقاريق والمقيدة برقم 2789 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حين قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية إحالة «أحمد. م. . ا . إ»، سائق تروسيكل، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنه في يوم في يوم 28 مايو 2020 بدوائر قسم أول الزقازيق مركز الزقازيق، ومركز أبوحماد محافظة الشرقية، قتل عمدا المجنى عليه «أحمد. ف. ع. م»، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما أن ظفر به سدد إليه عدة طعنات قاتلة بجسده مستخدما السلاح الأبيض قاصدا إزهاق روحه، كما قتل عمدا نجله الطفل المجني عليه «محمد. أ . م . ا»، حيث سدد له عدة طعنات قاتلة بجسده مستخدما السلاح الأبيض، وقتل عمدا المجني عليه «عمرو ع . ع . م»، من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن انهال عليه طعنا بواسطة سلاح أبيض «سكين»، قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

الشروع في قتل 4 مواطنين

وأكدت التحقيقات أن الجاني شرع في قتل المجني عليهم «أحمد. م. س. ا»، و«بخيت. ا. ع. م»، و«يوسف. ش. ا. ي»، عمدأ من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنهم بسلاح من شأنه القتل «سكين»، بموضع قتل وتم نقلهم إلى المستشفى وعلاجهم، كما شرع في قتل المجنى عليها «صباح. ع. أ»، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن اصطدم بها بالدراجة الآلية قيادته (تروسيكل)، ما أدى لإصابتها وتم نقلها إلى المستشفى.

إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قررت إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.