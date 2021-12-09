تجديد حبس سائق ومساعده تسببا في وفاة فران وسيدة بسيارة نقل في الشرقية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس سائق وتباع 15 يومًا، على ذمة اتهامهما باقتحام مخبز بلدي ومحل حلاقة بالمدينة، ما أسفر عن مصرع عامل بالفرن وإصابة سيدة بإصابات خطرة وتوفيت متأثرة بإصابتها منذ عدة أيام بمستشفي ديرب نجم، وكان السائق والتباع لاذا بالفرار خوفا من الأهالي وسلما أنفسهما إلى الشرطة.

الأمن يتلقى إخطارًا باقتحام سيارة نقل لمخبز

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من الأهالي باقتحام سيارة نقل لمخبز ومحل حلاقة، ما أسفر عن مصرع «كريم أشرف» 19 عامًا، عامل بالمخبز، وإصابة ريهام نبيل ببتر في قدميها جراء اصطدام السيارة بها أثناء تواجدها في مكان الواقعة.

التحفظ علي الجثة بمستشفي ديرب نجم والنيابة تصرح بالدفن

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، ونقلت المصابة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة والتصريح بالدفن في وقت لاحق.

وفاة المصابة الثانية في الحادث بعد أسبوع بالمستشفى

وبعد مرور ما يقرب من أسبوع لفظت السيدة المصابة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي ديرب نجم المركزي متأثرة بإصابتها، وشيع أهالي المدينة جثمانها في جنازة مهيبة، مطالبين بالقصاص من المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.