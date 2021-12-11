ضبط 5 أطنان لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال الجزارة والمطاعم وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وأوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، قامت خلال شهر نوفمبر 2021 بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 أطنان و133 كيلو جرام لحوم، و98 كيلو جرام كبدة ودهون، و2 طن و65 كيلو جرام دواجن، و331 كيلو جرام سمك مخالف بإجمالي، عدد محاضر 137 محضر مخالفة.

دورة للعاملين بـ«مياه الشرب» عن محطات التنقية وطرق المعالجة

في سياق آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بوظيفة فني مياه عن أساليب التعامل مع الكيماويات وأساسيات المعالجة ومكونات محطات تنقية مياه الشرب والتشغيل القياسي لمراحل تنقية مياه الشرب بها، وذلك في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2021.