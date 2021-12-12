الجامعات تعلن انتهاء امتحانات الميدتيرم في غالبية الكليات

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الميدتيرم لعدد من الكليات للعام الدراسي الجاري 2021-2022، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة منع دخول أي شخص للامتحانات غير حاصل على لقاح كورونا، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.

الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول من المناهج الدراسية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على أن الامتحانات ستكون وفقاً للمناهج والمقرارات الدراسية التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، بجانب الاهتمام بضروة الاستعداد لأي سيناريوهات متعلقة بفيروس كورونا وكيفية مواجهته، مؤكدين على أتم الاستعداد لتطبيق الامتحانات والتي ستكون حضورياً.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها حرمان أي طالب غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا من دخول الامتحانات إلا في حالة تقديم شهادة «بي سي ار»، تثبت خلوه من المرض.

و في السياق ذاته أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون الكترونية بنظام البابل شيت، وأنها ستكون وفقا للمناهج الدراسية التي قام بدراستها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري ، لافتا الي ان هناك التزام لقرارات المجلس الأعلي للجامعات فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات .