بدء امتحانات التيرم الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اليوم

تبدأ اليوم امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي تنتهي يوم 9 ديسمبر من نفس الشهر، وأكدت وحدة مدارس «ستيم» في بيان لها، أنه سيتم إجراء الامتحانات العملية على فترات لكل تجربة، مع إمكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي والتربية الدينية للتخفيف في الوقت.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

- الأحد 5 ديمسبر، يعقد امتحان مادة الفيزياء واللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 6 ديسمبر يعقد امتحان مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 7 ديسمبر يعقد امتحان الأحياء والمواطنة، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 8 ديسمبر يعقد امتحان علوم الأرض الفترة الأولي، والفترة الثانية امتحان الرياضيات.

- الخميس 9 ديسمبر يعقد امتحان مادة الميكانيكا وامتحان اللغة الثانية .

مواعيد امتحانات العملي لطلاب الصف الثاني الثانوي STEM

الأحد 5 ديسمبر: فيزياء

الاثنين 6 ديسمبر: كيمياء

الثلاثاء 7 ديسمبر: أحياء

الإربعاء 8 ديسمبر: علوم أرض

الخميس 9 ديسمبر: ميكانيكا

تفاصيل امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

-الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة جدًا داخل المدارس.

-الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

-تعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

-تعقد الامتحانات ورقيًا في كراسة خاصة بالأسئلة و«Answer sheet» لكل مادة في جزء محدد من المنهج.

-يتم عقد امتحان عملي لكل مادة علمية ويقوم كل طالب بإجراء تجربة وتسجيل النتائج التي توصل إليها.

-يجيب الطالب على كل التساؤلات الخاصة بالتجربة التي يجرها في المعمل.

-يراعي الطالب في الامتحانات العملية كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة في عملية إجراء التجربة.

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم إجراء الامتحانات العملية على فترات لكل تجربة وسيتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتيسير سير العمل أثناء امتحانات العملي، مؤكدة أن جميع الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة وستراعي تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.