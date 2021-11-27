‎مواعيد امتحانات التيرم الأول.. تبدأ 15 يناير المقبل

‎مع نهاية شهر نوفمبر، وبداية شهر ديسمبر، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات التيرم الأول، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»؛ ومن ثم الاستعداد لها، قبل بدايتها بوقت كافٍ.

‎مواعيد امتحانات التيرم الأول

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مواعيد امتحانات التيرم الأول، ستعقد 15 يناير المقبل، وذلك بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات التيرم الأول ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة جيدًا، ويجري التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات التيرم الأول الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، أما بالنسبة لإجازة نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير، على أن تنتهي الخميس الموافق 17 من نفس الشهر.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فالصفوف الابتدائية من الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، لن يكون لها اختبارات بالتيرم الأول، كون النظام التعليمي الجديد يعتمد على التقييم للطالب، وفقا للتعلم داخل الفصول المدرسية، وأداء الأنشطة والقياس بمستوى التفاعل مع الاختبارات اليومية والشفهية داخل اليوم الدراسي.

امتحانات الشهر للصف الرابع الإبتدائى

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت تفاصيل عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الامتحانات ستبدأ اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر بقطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، موضحة أنه يمكن للطالب سؤال المعلم عن ما جرى تغطيته حتى منتصف نوفمبر.