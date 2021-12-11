محاولة شيرين عبد الوهاب الانتحار بسبب حسام ليست الأولى: «فكرت أكثر من مرة»

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى منذ انتشار اللقاء الإعلامى الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب مع الإعلامية نضال الأحمدية والتى كشفت من خلاله عن كثير من الأسرار الخاصة بانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

محاولات شيرين عبد الوهاب الانتحار

وخلال اللقاء كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها فكرت في الانتحار بسبب التعنيف التى كانت تتعرض له من قبل زوجها السابق حسام حبيب حيث وجهت نضال الأحمدية سؤال لها عن أن علاقتها بالله قوية وهذا سبب ابتعادها عن الانتحار فردت شيرين قائلة «مين قالك إن مجربتش، ربنا سترها معايا لحد دلوقتى علشان دى رغبة الله، أنا عملت كل حاجة ممكن تخليني أموت».

ولكن هذه ليست المرة الأولى التى تكشف فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب عن محاولتها الانتحار ولكن سبق وصرحت مع الإعلامية وفاء الكيلانى منذ ثلاث سنوات فى برنامج تخاريف قائلة «حاولت الانتحار كذا مرة وربنا يسامحنى ويغفرلى تجربة صعبة وأتمنى إن محدش يعملها ميجربش فيها».

وكشفت شيرين خلال اللقاء بأنها تذهب لأطباء نفسيين وتتناول أدوية اكتئاب وأنها كانت ترغب فى الزواج من طبيب نفسي ليخلصها من كل هذه الأشياء.

حفل شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحييت مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة أبو ظبي بحضور جماهيري كبير وقدمت خلال الحفل عددا من أغانيها المميزة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وكانت خلال الحفل تبعث رسائل بأنها فاقت مما كانت فيه وعادت لحياتها مرة أخرى.