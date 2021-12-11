انهيار وبكاء شيرين عبد الوهاب: «كنت عاملة حسابي اتدفن مع حسام»

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية، لقاء صوتيا مسجلا مع النجمة شيرين عبد الوهاب عبر الهاتف بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، كشفت خلاله عن كثير من التفاصيل الخاصة بالانفصال ورغبتها في الإنجاب منه.

شيرين عبد الوهاب تكشف رغبتها في الإنجاب من حسام حبيب

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة خلال اللقاء، بأنها كانت تريد أن تنجب من زوجها السابق حسام حبيب ولكن فشل الموضوع، حيث قالت «حاولت أعمل مشروع وحسام فشله، أنا حاولت أشيل البويضات بأجود حالات وده بيحتاج إجراءات».

وتابعت شيرين قائلة «الإجراءات كانت صعبة عليا جدا، عملتها وكان لازم أشيل بويضاتي وحدهم بس حسام أصر إن هو يشيل البويضات بالأجنة بتاعته، بس كنت خلاص مش عايزة أخلف منه لأن كل تعبي الأسابيع دي راح علشان حد مستهتر مش عارف يعني ايه الدنيا».

انهيار وبكاء شيرين عبد الوهاب عقب طلاقها

وخلال اللقاء انهارت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى البكاء قائلة «حسام حد مش عارف يعني ايه ست تظبط نفسها على إنها هتموت عنده، هتدفن في نفس المكان اللى هيتدفن فيه، صعب أوى اللى أنا فيه مش قادرة اتحمله».

وتابعت شيرين قائلة «أنا كل ما اتكلم فى العلاقة دي أنا تعبت فيها أوى، لأنى فكرت فى حاجة مستحيلة، اتجوزت حسام علشان ربنا أراد كده، ولما جيت أتجوز أنا وهو قولتله مش عايزه أتجوز ولد لأنى تعبت من دور إن أكون ماما عايزة أكون برنسيسة، بس خلاص رضيت بالهم بس الهم مرضيش بيا».