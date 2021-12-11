الفنانة شيرين عبد الوهاب: حاولت الانتحار.. وحسام حبيب «ابن أمه»

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل جديدة في علاقتها بالفنان حسام حبيب التي انتهت بالطلاق بعد 4 سنوات من الزواج، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

وجاء ذلك بعد ظهور شيرين بـ«قصة شعر» مختلفة في حفلها الأول بعد الانفصال بالإمارات، مساء أمس، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معربين عن حزنهم الشديد على شيرين.

وأشارت شيرين عبد الوهاب، إلى أن الخلافات مع زوجها السابق حسام حبيب، جعلتها تقدم على الانتحار.

الفنانة شيرين عبد الوهاب: أنا عملت كل حاجة ممكن تخليني أموت

وأجابت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سؤال نضال الأحمدية عن كون إيمانها بالله سبب عدم إقدامها على الانتحار، قائلة: «مين قالك إني مجربتش»، موضحة: «ربنا سترها معايا لحد دلوقتي عشان دي رغبة الله.. أنا عملت كل حاجة ممكن تخليني أموت».

وأوضحت أنها الآن تحاول أن تتعافى نفسيا من الآثار السلبية خلال فترة زواجها بحسام حبيب، «صعب أوي اللي أنا فيه مش قادرة اتحمل، أنا دلوقتي الأم اللي عايزة تربي بناتها، وترضي ربنا، واللي مش عايزة تبعد عن الناس والجمهور اللي بتحبها، أنا ذليت الجمهور ولو كنت معبودة الجماهير ميحقليش أعمل كده».

شيرين عبد الوهاب: ظهوري بشكل ده معناه إني خفيت.. وكنت أم في علاقتي بحسام

وعن ظهورها حليقة الشعر في حفلها، مساء أمس، بالإمارات، قالت شيرين عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامية اللبنانية: «لما أقدر اطلع للجمهور بشكلي ده أعرفي إني خلاص خفيت».

وأكدت أن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب أمر مستحيل ويحتاج لـ «معجزة من الله» على حد تعبيرها، قائلة: «أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه.. حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، كنت في علاقتي مع حسام ماما وأنا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا، وهو مستهتر مش عارف يعني إيه ست عايزة تدفن نفسها جنبه».

نضال الأحمدية تكشف تفاصيل جديدة عن طلاق شيرين وحسام حبيب وحلاقة «الزيرو»: عنفها 3 سنوات ‏